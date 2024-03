Berlin: Solidaritäts-Demo für die RAF

Hunderte Menschen haben sich am Samstag in Berlin an einer Solidaritätsdemo für frühere Mitglieder der RAF beteiligt. Rund 600 Demonstranten zogen durch den Berliner Stadtteil Kreuzberg, wie die Polizei mitteilte. Die Route führte die Teilnehmer auch durch die Straße, in der die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette bis zu ihrer Festnahme in der vergangenen Woche unter falschem Namen gelebt hatte.