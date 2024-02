Warum Polizei RAF-Terroristin Klette nicht eher aufspürte

Nun zeigt sich: Journalisten hatten die seit 30 Jahren untergetauchte Ex-Terroristin bereits im vergangenen Jahr in Berlin aufgespürt. Im rbb-Podcast "Most Wanted: Wo ist RAF-Terroristin Daniela Klette?" berichten Khesrau Behroz und Patrick Stegemann, wie sie dem Hinweis eines Hörers nachgingen und gemeinsam mit einem Experten der Rechercheplattform Bellingcat konkrete Spuren in Berlin verfolgten - bis zu einem brasilianischen Kulturverein, in dem Klette offenbar lange aktiv war.