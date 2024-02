RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin gefasst

Die unter anderem wegen versuchten Mordes gesuchte RAF-Terroristin Daniela Klette ist festgenommen worden. Die 65-Jährige sei am Montag in Berlin gefasst worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden an diesem Dienstag. Nähere Informationen zu den genauen Umständen lägen nicht vor.