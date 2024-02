Neue Suche nach drei früheren RAF-Terroristen

Mehrere Gebrauchtwagenkäufe in NRW

Seit Jahren wird nach den untergetauchten Ex-RAF-Terroristen Daniela Klette, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg gefahndet. Nach einer Serie von Raubüberfällen des Trios startet die Polizei mit den Tatvideos einen neuen Fahndungsaufruf. 13.11.2017 | 1:50 min

Zwölf Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016

Der dritten Generation der RAF werden unter anderem die Morde am Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen und am Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder zur Last gelegt. Rohwedder war am 1. April 1991 nachts an seinem Schreibtisch in seiner Düsseldorfer Villa am Rhein erschossen worden.