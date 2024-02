RAF-Fahndung: Verwechslung löst Großeinsatz in Wuppertal aus

Fehlalarm am Wuppertaler Hauptbahnhof: Nach dem Hinweis eines Zeugen auf ein gesuchtes Ex-RAF-Mitglied hat die Polizei am Samstag in einem Regionalzug einen Mann festgenommen. Dieser habe Ähnlichkeit mit Ernst-Volker Staub gehabt, teilte die Polizei mit. Spezialkräfte nahmen den Mann und seine Begleiterin fest. Die Beamten mussten allerdings feststellen, dass es sich nicht um den gesuchten Terroristen handele.