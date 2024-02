Experte über RAF: Was die Festnahme von Klette bedeutet

Die Festnahme sei eine Chance, "das Dunkel der dritten RAF-Generation mit den ungeklärten Morden auszuleuchten", so RAF-Experte Butz Peters. 27.02.2024 | 3:19 min

In Berlin ist die RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen worden. Sie wird zur dritten Generation der linksextremistischen Rote Armee Fraktion (RAF) gezählt. Die Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden ermittelt wegen versuchten Mordes sowie diverser versuchter und vollendeter schwerer Raubüberfälle im Zeitraum von 1999 bis 2016 gegen Klette und zwei weitere flüchtige ehemalige RAF-Mitglieder, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg

Was die Festnahme bedeuten könnte, erklärt RAF-Experte Butz Peters im Interview mit dem ZDF Mittagsmagazin. Peters ist Rechtsanwalt und ehemaliger Moderator der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Das sagt er ...

... zur Bedeutung der Festnahme

Die Festnahme sei eine "Riesenchance", um die Geschichte der dritten RAF-Generation zu beleuchten, sagt Peters und ergänzt: "Bislang ist ja so gut wie nichts bekannt. Wir wissen: Es hat zehn Morde gegeben, eine einzige Tat ist geklärt."

Es waren spektakuläre Morde unter anderem an dem Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder und auch dem Vorstandssprecher der Deutschen Bank Alfred Herrhausen.

Über die Täter sei so gut wie nichts bekannt. "Die dritte Generation war 16 Jahre lang unterwegs. Man weiß nur von drei Mitgliedern bislang. Die Sicherheitsbehörden sind davon ausgegangen, dass mindestens eineinhalb Dutzend mit von der Partie waren." Ob Daniela Klette hier aber mehr verraten wird, sei noch völlig offen, so Peters.

RAF-Terroristin Daniela Klette ist in Berlin gefasst worden.

... zu Klettes Untertauchen

Es gebe drei Möglichkeiten, wo Klette so lange untertauchen konnte, erklärt Peters. "Das eine kann sein: ganz in der Nähe, unter einer anderen Identität in Berlin-Kreuzberg." Eine andere Möglichkeit sei ein Versteck "im europäischen Raum, aber außerhalb des deutschen Kulturkreises".