Suche nach den Ex-RAF-Terroristen: Einsatz auf A5

Andreas Baader liegt schreiend am Boden, eine Polizeikugel hat ihn in den Oberschenkel getroffen. Holger Meins tritt mit erhobenen Händen auf die Straße. Er trägt nur eine Unterhose, sein Körper ist abgemagert. Zwei Stunden haben sich die beiden RAF-Mitglieder am Morgen des 1. Juni 1972 in einer Garage in Frankfurt verschanzt, dann gelingt es der Polizei, sie festzunehmen. Kurz zuvor hatten sie Jan-Carl Raspe verhaftet - er stand als Wache vor der Tür.



Den Festnahmen in Frankfurt folgen weitere: Am 7. Juni wird Gudrun Ensslin in einer Modeboutique am Hamburger Jungfernstieg verhaftet, am 15. Juni fassen Polizisten Ulrike Meinhof in einer Wohnung in Hannover. Die Führer der ersten RAF-Generation sind hinter Gittern.