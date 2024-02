So verbringen Frauen und Männer ihren Tag

Der Gender Care Gap ist immer noch groß. Wie Paare ihre Finanzen fair gestalten können - mehr im Video. 06.03.2023 | 5:55 min

Für die Zeitverwendungserhebung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder gaben Befragte minutengenau an, wie sie ihren Tag gestalten: Wie lange sie schlafen, wie lang sie zur Arbeit oder in die Schule gehen. Wie viel Zeit bleibt neben Haushalt und Familie für Sport und wie lange läuft der Fernseher?

So verbringen Männer und Frauen ihren Tag

Dass die Zeiten für Beruf und Bildung verhältnismäßig niedrig ausfallen, liegt daran, dass nicht alle Frauen und Männer arbeiten gehen. Erwerbstätige Männer verbringen im Schnitt 8:08 Stunden mit Job und Pendeln. Das trifft aber nur auf 37 Prozent der Befragten zu. Bei den Frauen sind 29 Prozent berufstätig - sie kommen im Schnitt auf 7:09 Stunden für Arbeit und Co.

Junge haben Zeit für Hobbys und Sport, Ältere nutzen am längsten Medien

Auch zwischen Altersgruppen lassen sich Unterschiede beobachten: Die Jüngsten haben am meisten Zeit für Sport und Hobbys. 18- bis 29-Jährige verbringen mehr Zeit mit Arbeit und Bildung als alle anderen Gruppen. Die 45- bis 64-Jährigen nehmen sich am wenigsten Zeit für Sport und Hobbys. Menschen ab 65 Jahren nutzen mit knapp 4:11 Stunden täglich am längsten Medien.