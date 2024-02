Gender-Gap: Werden junge Frauen linker und Männer rechter?

Bei der Bundestagswahl 2021 waren die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der jüngsten Altersgruppe am größten. Sind die 18- bis 24-Jährigen also in zwei Lager geteilt, wie die "Financial Times"-Analyse ergab? Ein Blick in die konkreten Wahlergebnisse zeigt: 18- bis 24-jährige Frauen stimmten zuletzt mit 28 Prozent am häufigsten für die Grünen . Bei den jungen Männern erzielte die FDP mit 26 Prozent die meisten Stimmen.