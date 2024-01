Lokführer-Streik: Bahn scheitert auch in zweiter Instanz

Das Arbeitsgericht Frankfurt hat einen Eilantrag der Deutschen Bahn gegen den angekündigten Streik der Lokführergewerkschaft GDL bereits am Montag abgewiesen. Die Bahn ging umgehend in Berufung. 09.01.2024 | 2:05 min

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL kann wie geplant stattfinden. Das Hessische Landesarbeitsgericht hat am Dienstag in Frankfurt einen Antrag der Deutschen Bahn auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streik abgelehnt. Bahnkunden müssen sich bis einschließlich Freitag auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen.

Die GDL hat mit ihren Streikmaßnahmen bei der DB bereits am Dienstag um 18 Uhr begonnen. Im Personenverkehr sollte der Ausstand um 2 Uhr am frühen Mittwochmorgen beginnen. Geplantes Ende des Arbeitskampfes ist Freitagabend um 18 Uhr. Aber auch in den Stunden davor und danach dürften die Auswirkungen zu spüren sein.