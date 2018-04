Gewerkschaften gibt es seit mehr als 160 Jahren. Davor hatten Arbeiter in den Firmen, in denen sie arbeiteten, nicht viel zu sagen. Die Firmenchefs konnten ihre Arbeiter jederzeit feuern. Pausen, freie Wochenenden oder Urlaub gab es kaum. Auch Kinder schufteten in den Fabriken. Durch die harte Arbeit wurden viele Menschen krank. Viele Jobs waren so gefährlich, dass es oft Unfälle gab.



Wenn jemand verletzt oder krank war und deshalb nicht zur Arbeit gehen konnte, bekam er kein Geld. Das alles waren sehr harte Bedingungen für die Arbeiter. Sie wollten das nicht länger hinnehmen. Deshalb taten sie sich zusammen und kämpften gemeinsam dafür, dass es ihnen besser ging. Sie gründeten eine Art Verein, die Gewerkschaft.