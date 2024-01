Ostdeutsche fühlen sich abgehängter als Westdeutsche

Menschen in Ostdeutschland fühlen sich einer Studie zufolge häufiger abgehängt als Menschen, die in Westdeutschland leben. Das geht aus einer Studie der Universität Jena hervor. Demnach äußerten 19 Prozent der Ostdeutschen im sogenannten Deutschland-Monitor ein Gefühl des Abgehängtseins. Im Westen des Landes waren es den Angaben zufolge nur acht Prozent.

Nach der Wiedervereinigung sind viele junge Leute in den Westen gegangen, doch mittlerweile ziehen mehr Menschen von West- nach Ostdeutschland als umgekehrt. 03.10.2023 | 1:32 min

Ostdeutsche unzufriedener mit Demokratie als Westdeutsche

Die Ablehnung der Demokratie ist in Ostdeutschland, insbesondere in Sachsen-Anhalt hoch. Den Ursachen dafür sind Forscher der Hochschule Magdeburg-Stendal nachgegangen. 12.07.2023 | 1:33 min

Auch in der Bewertung der in Deutschland gelebten Demokratie unterscheiden sich demnach die Menschen in Ost und West. Zwar stimmten den Angaben zufolge fast alle (97 Prozent) der rund 4.000 Befragten der Idee von Demokratie zu. Mehr als die Hälfte der Ostdeutschen (56 Prozent) war mit der Praxis allerdings unzufrieden. Zum Vergleich: Unter den Westdeutschen gaben den Angaben zufolge nur vier von zehn Befragten an, mit der gelebten Demokratie unzufrieden zu sein.