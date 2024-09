Tischlerin auf Tour: Lust am Handwerk wecken

Mit computergestützter CNC-Fräse und Laserdrucker will die 28-Jährige Nachwuchs für ihren Beruf gewinnen. An die 250.000 Fachkräfte fehlen im Handwerk, so Schätzungen des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks.

Mit dem Camper für die Zukunft des Handwerks unterwegs

Julia, die über 20.000 Follower auf Instagram hat, dokumentiert ihre Reise und teilt ihre Erfahrungen in den sozialen Medien. Ursprünglich studierte sie Kunstgeschichte und -pädagogik, entschied sich nach ihrem Abschluss jedoch für eine Ausbildung zur Tischlerin. So ist sie zu einer Art Botschafterin geworden. Ihre Message: Nur weil man Abitur macht, muss man anschließend nicht studieren - auch eine Ausbildung könnte die richtige Wahl sein.

Im vergangenen Jahr wurden 20.000 Lehrstellen im Handwerk nicht besetzt. Der Fachkräftemangel in der Branche lässt viele Betriebe umdenken. Ein Thema auf der Handwerksmesse, die heute in München startet.

Verstaubte Klischees aufbrechen

Das versuche ich mit der Tour aufzubrechen und so ein neues Bild in den Köpfen von den Kindern zu schaffen.

Praktische Erfahrung macht den Unterschied

Tischlerin fordert mehr Engagement an Schulen

"Das Schönste am Handwerk ist: Man hat am Ende ein Produkt, auf das man stolz sein kann, was aus den eigenen Händen entsprungen ist, und das nimmt einem auch niemand mehr", so die gebürtige Bayerin.