Das sind die beliebtesten Ausbildungsberufe im dualen System

Kaufleute für Büromanagement auf Platz eins

Besonders viele Ausbildungsverträge wurden in kaufmännischen Berufen und in der Kraftfahrzeugmechatronik abgeschlossen.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Bei den Frauen liegen Kauffrau für Büromanagement und medizinische beziehungsweise zahnmedizinische Fachangestellte auf den ersten drei Plätzen. Männer wollen am häufigsten Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachinformatiker oder Elektroniker werden.

Mehr Männer im dualen System

Die Statistik bezieht sich auf das duale System - also Azubis, die sowohl im Betrieb als auch in Teilzeit in der Berufsschule lernen. Nicht erfasst werden dort schulische Ausbildungen. Bezieht man diese mit ein, liegen - nach Zahlen für 2022 - die Pflegefachleute mit rund 52.000 und die Erzieher mit rund 39.000 Ausbildungsanfängern vorn.