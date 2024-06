25 Jahre Bologna-Reform: Eine Studienreform ohne Abschluss

"Die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit war eines der wichtigsten Ziele der europäischen Hochschulreform - genau daran muss sich ihr Erfolg aus Sicht der Wirtschaft heute weiterhin messen lassen", betont Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Aus Sicht der DIHK sollten die Hochschulen die Wirtschaft bei der konkreten Ausgestaltung ihrer Studienangebote noch stärker einbeziehen. Das gelte insbesondere für den Bachelor, von der Bologna-Reform als "erster, berufsqualifizierender Abschluss" vorgesehen. Bei der Praxisorientierung sowie bei der Vermittlung arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen sei noch Luft nach oben.



Der Deutsche Mittelstands-Bund (DMB) gibt zudem zu bedenken, dass sich im Zuge der Umstellung auf das Bachelor- und Mastersystem ein Trend zu einer zunehmenden Akademisierung abgezeichnet habe. Der Nationale Bildungsbericht 2024 bestätigt diese Entwicklung: Seit 2011 tritt fast die Hälfte der jungen Erwachsenen aus Deutschland in ein Studium ein, 2005 war es nicht einmal jeder Dritte. Steffen Kawohl, Referent für den Bereich Arbeit und Bildung beim DMB, betont: "Diese Personen stehen dann für eine Berufsausbildung nicht mehr zur Verfügung, was den Fachkräftemangel in vielen Ausbildungsjobs natürlich verschärft." Gleichzeitig würden die Anforderungen an viele Berufe spezieller, sodass auch der Bedarf an Personen mit akademischen Abschlüssen größer werde.



Autor: Michael Kniess