Ausbildung statt Studium: Karriere machen ohne Uniabschluss

Esin war schon als junges Mädchen ehrgeizig. In ihrer Familie war sie eine der wenigen, die ein Studium begonnen hatten: Deutsch und Biologie auf Lehramt. Hätte sie durchgezogen, wäre sie jetzt im Referendariat an einem Gymnasium. Doch dann kam die Pandemie . Die 24-jährige verlor bei dem vielen Onlineunterricht die Lust am Studium