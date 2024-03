"Die Arbeitgeber sollten endlich vom Modus des Jammerns in den Modus der Aktion umschalten", sagt IG Metall Gewerkschafts-Vorstand Hans-Jürgen Urban. (Symbolbild)

In den Branchen der IG Metall sind in Deutschland rund 4,8 Millionen Menschen beschäftigt - aber nur 209.000 Menschen wurden laut aktueller Bilanz im vergangenen Jahr ausgebildet. Die Gewerkschaft kritisierte ein aus ihrer Sicht "ernüchterndes" Engagement der Arbeitgeber. "Wer nicht oder kaum ausbildet, darf kein Fachkräfteproblem beklagen", sagte Gewerkschafts-Vorstand Hans-Jürgen Urban.

Die Arbeitgeber sollten endlich vom Modus des Jammerns in den Modus der Aktion umschalten. Der Ausbildungsboykott muss ein Ende haben.

Den Angaben zufolge bildet knapp jeder fünfte Betrieb (19,1 Prozent) in Deutschland aus. In den ausbildenden Unternehmen wiederum seien weniger als fünf Prozent der Beschäftigten Azubis - in den Branchen der IG Metall seien es nur 4,3 Prozent. Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban sprach von einem "Ausbildungsboykott". Der müsse ein Ende haben.