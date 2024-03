Hohe Zinsen: Ist ein KfW-Studienkredit noch sinnvoll?

Während der Tilgungsphase fallen weiter Zinsen an, bis die Kreditsumme zurückgezahlt ist. Das Studierendenwerk Gießen mahnt deshalb: "Die Rückzahlung so früh und so hoch wie möglich angehen, Sondertilgungen sind dabei zum Glück kostenfrei. Eventuell kann man auch über eine Ablösung mit einem günstigeren Kredit nachdenken."Ob so eine Umschuldung auf einen anderen Kredit Sinn ergibt, kommt aber auf den Einzelfall an. Vorteile des KfW-Kredits sind nämlich wiederum, dass kein Schufa-Eintrag anfällt und er flexibel rückzahlbar ist.Für die Rückzahlungsphase des KfW-Kredits kann ein Festzins vereinbart werden. Bei den aktuell hohen Zinsen sollte man sich das aber gut überlegen, denn die Option ergibt nur Sinn, wenn man an weiter steigende Zinsen glaubt.