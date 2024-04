Lehrkräftemangel: So will die Politik mehr Lehrer ausbilden

Die Belastungen von Lehrerinnen und Lehrern nehmen einer Forsa-Umfrage zufolge zu:



60 Prozent der Befragten Schulleiterinnen und Schulleiter gaben an, die Zahl der langfristig wegen Erkrankung ausfallenden Lehrkräfte habe in den vergangenen fünf Jahren zugenommen. Grund seinen körperliche wie psychische Erkrankungen gleichermaßen.



"Wir wissen, dass Lehrkräfte hohem Stress ausgesetzt sind", erklärte Gerhard Brand vom Verband Bildung und Erziehung (VBE). Hinzu kämen nicht-ergonomische Arbeitsplätze sowie Vorsorgetermine während der Schulzeit. Würden diese wahrgenommen werden, würde Unterricht ausfallen.



Offenbar sehen sich Schulleitungen zudem kaum in der Lage, die Gesundheit ihrer Lehrer zu fördern: 71 Prozent gaben an, dass sie dafür nicht die Möglichkeiten hätten.



Für die repräsentative Studie wurden laut Forsa im Herbst 2023 mehr als 1.300 Schulleitungen befragt.



Quelle: KNA