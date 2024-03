Glück: Braucht es das Schulfach für mehr Lebensfreude?

Um diese Form der Persönlichkeitsentwicklung an die Schulen zu bringen, hat der Pädagoge das gemeinnützige Fritz-Schubert Institut gegründet. Inzwischen werden dort jährlich rund 500 Lehrerinnen und Lehrer aus- und weitergebildet. Sie erfahren, wie das entwickelte Konzept auch Einzug in ihre Schulen und Fächer halten kann. Fritz-Schubert ist überzeugt, dass so das überholte Schulsystem verbessert werden kann. Dies würde aktuell die Kinder in ein funktionsorientiertes System eingliedern und kaum Raum für freie Entfaltung bieten.