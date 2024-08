Auf die Frage, ob das Modell nicht ungerecht sei für alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sagte Kühnert: "Das sehe ich auch so." Ausländische Fachkräfte gewinne man schließlich nicht, "indem man ganze Belegschaften mit steuerlicher Ungleichbehandlung konfrontiert".

Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sollen Steuerrabatte ausländische Fachkräfte nach Deutschland locken. An den Plänen gibt es Kritik, Minister Habeck aber verteidigt sie.

Viel Kritik auch in den Reihen der Koalition

Der Steuerabschlag ist Teil einer "Wachstumsinitiative", die die Koalitionsspitzen im Juli vorgelegt hatten. Konkret sollen für neu zugewanderte Spitzenkräfte in den ersten drei Jahren erst 30, dann 20 und schließlich zehn Prozent des Bruttolohns steuerfrei sein. Die Bundesregierung verweist darauf, dass ähnliche Modelle auch von vielen anderen europäischen Staaten praktiziert werden, um dringend benötigte Fachkräfte aus dem Ausland anzulocken.

