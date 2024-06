Studie zeigt: Firmen locken Fachkräfte mit Homeoffice

So wie der Deutschen Bundesbank geht es in Deutschland gerade vielen Unternehmen: Sie streicht die Neugestaltung ihrer Frankfurter Zentrale zusammen. Neue Bürogebäude, wie einst geplant, wird es nicht mehr geben. Eine Reaktion auf die Veränderung der Arbeitswelt sei das, heißt es aus dem Haus der Notenbanker.

Anforderungen an erfolgreiches Homeoffice hoch

Doch mit dem Reduzieren der reinen Fläche ist es längst nicht getan, warnt die Ökonomin Jutta Rump . Sie leitet das Institut für Beschäftigung und Employabilität an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen.

Wie gestaltet man künftig Büros?

Stellenangebote mit HO-Möglichkeit nehmen deutlich zu

Ergebnis: Der Anteil an Stellenanzeigen mit Homeoffice-Möglichkeit hat sich in den vergangenen fünf Jahren auf knapp 18 Prozent verfünffacht. Auch nach dem Ende der Corona-Pandemie steigt der Anteil von Jobs mit Homeoffice-Angebot deutlich an.

Firmen ohne HO-Angebote weniger attraktiv

Auch Expertin Rump sieht in dem Fachkräftemangel einen ganz wichtigen Grund, warum Homeoffice weiter auf dem Vormarsch ist. Aber nicht den einzigen. Remote-Arbeiten bediene etwas, was vielen Beschäftigten heute sehr wichtig sei - nämlich dass sie selbstbestimmter über ihre Zeit verfügen können.

IT-Berufe mit höchster Homeoffice-Quote

Am anderen Ende der Skala rangieren Handwerksberufe - von der Fleischverarbeitung bis zum Metallbau. "Das hängt oftmals natürlich auch mit den Tätigkeiten selbst zusammen. Wer remote arbeiten möchte, ist überwiegend am Computer tätig. In vielen Berufen ist dies aber nicht möglich", so Herdin und ergänzt: "Da sehen wir eine Schere, die ein stückweit auseinander geht."