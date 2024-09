Kenia und Deutschland unterzeichnen Migrationspakt

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Kenias Präsident Ruto: "Win-win-Situation"

Es sei "ein ganz wichtiges Abkommen", sagte Scholz. Es schaffe Perspektiven für junge Kenianer, die etwa eine Ausbildung in Deutschland machen könnten. Auch könnten dadurch Menschen ohne Bleibeperspektive "einfacher und schneller zurück in ihre Heimat gelangen". Ruto sprach ebenfalls von einem Erfolg.

Rückführung mit abgelaufenen Pässen

Die Verhandlungen für das Abkommen hatten zunächst in Berlin und dann im Mai in Nairobi stattgefunden. Für den 27. September ist eine Jobmesse in Nairobi geplant. Sie soll über das Abkommen und Möglichkeiten für die Arbeit in Deutschland informieren. Für Dezember ist in Nairobi ein Wirtschaftsgipfel geplant.