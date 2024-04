Malaria-Impfung: Todeszahlen sinken dank Kampf gegen Malaria

Seit 2019 wird in Pilotprojekten in Kenia der weltweit erste Malaria-Impfstoff RTS,S - bekannt unter dem Namen Mosquirix - geimpft. Die Malaria- Todeszahlen bei Kindern sind seitdem deutlich gesunken. Die breitere Einführung von Mosquirix in anderen afrikanischen Ländern läuft seit Beginn dieses Jahres.