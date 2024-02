Peru ruft wegen Denguefieber den Gesundheitsnotstand aus

Wegen eines steilen Anstiegs von Dengue-Infektionen hat Peru in fast allen Provinzen den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die Zahl der in den ersten sieben Wochen dieses Jahres registrierten Fälle sei mit mehr als 31.000 doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2023, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.