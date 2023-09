Im Osten des Sudans breiten sich Cholera und Dengue-Fieber aus. In der Provinz Al-Qadarif, in die Tausende vor den seit Monaten andauernden Kämpfen in der Hauptstadt Khartum und anderen Landesteilen geflohen sind, sowie in anderen Regionen an der äthiopischen Grenze seien 162 Patienten mit Cholera-Symptomen in Krankenhäuser eingeliefert worden, teilte die WHO am Dienstag mit.