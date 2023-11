Seit Mai: 1.200 Kinder in Lagern im Sudan gestorben

Der Konflikt im Sudan hat laut UN-Organisationen verheerende Auswirkungen auf Kinder. Zwischen Mitte Mai und Mitte September seien mehr als 1.200 Flüchtlingskinder an einer Kombination aus Unterernährung und Masern gestorben, berichteten das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag in Genf.