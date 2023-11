"Unerwünschte Person": UN-Gesandter im Sudan tritt zurück

Der deutsche UN-Sondergesandte für den Sudan, Volker Perthes, tritt nach seiner Erklärung zur unerwünschten Person in dem Krisenland zurück. Er habe UN-Generalsekretär António Guterres "gebeten, mich von dieser Pflicht zu entbinden. Dies wird daher mein letztes Briefing in dieser Funktion sein", sagte Perthes am Mittwoch im UN-Sicherheitsrat.