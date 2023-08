Amnesty: "Unvorstellbare Gräuel" im Sudan

In dem Report "Death Came To Our Home" ("Der Tod kam in unser Haus") ist unter anderem der Angriff auf einen koptisch-orthodoxen Kirchenkomplex in der Hauptstadt Khartum dokumentiert. Mitglieder der paramilitärischen "Rapid Support Forces" hätten bei der Attacke am 13. Mai fünf Geistliche erschossen und Geld sowie ein goldenes Kreuz gestohlen, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Augenzeugen. Auch gerieten Zivilisten ins Kreuzfeuer, weil dicht besiedelte Wohngebiete angriffen würden, häufig mit Explosivwaffen.