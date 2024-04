Schach-Marathon: Weltrekord für Kinder in Afrika

Er hat in New York den Weltrekord für den längsten Schachmarathon gebrochen. Tunde Onakoya will mit der Aktion Geld sammeln, um Kindern in Afrika Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Der 29-jährige Tunde Onakoya stellte einen neuen Schach-Weltrekord in New York auf. Quelle: AP

Der Nigerianer Tunde Onakoya hat in New York den Weltrekord für den längsten Schachmarathon gebrochen. Der 29-Jährige spielte auf dem Times Square mehr als 58 Stunden lang Schach und blieb dabei ungeschlagen. Mit der Aktion sammelte Onakoya Geld für benachteiligte Kinder in Afrika.

Onakoya hatte am Mittwoch seinen ersten Zug gemacht und saß bis Freitagabend am Schachbrett. "Ich kann viele der Emotionen, die ich im Moment empfinde, nicht verarbeiten", sagte er der Nachrichtenagentur AFP, als er die 58-Stunden-Marke durchbrach.

Aber ich weiß, dass wir etwas wirklich Bemerkenswertes vollbracht haben. Tunde Onakoya

Ziel: Eine Million Dollar für Kinder in Afrika

Der Schachmeister aus Nigeria wollte in New York einen Rekord für den längsten Schachmarathon aufstellen und damit eine Million Dollar für die Bildung von Kindern in Afrika sammeln. Dazu wollte Tunde Onakoya auf dem Times Square 58 Stunden lang nonstop gegen US-Champion Shawn Martinez antreten.

Den Guinness-Weltrekordregeln zufolge müssen dafür zwei Spieler über den gesamten Zeitraum ununterbrochen gegeneinander spielen. In jeder Stunde gibt es lediglich eine Pause von fünf Minuten.

In der Nacht zum Freitag sei er drauf und dran gewesen, aufzugeben, erzählte Onakoya. "Aber Nigerianer sind aus der ganzen Welt angereist. Und sie waren die ganze Nacht bei mir", sagte er.

Wir haben zusammen gesungen und getanzt, und ich konnte sie nicht einfach hängen lassen. Tunde Onakoya

Nigerias Präsident lobt Onakoyas Einsatz

Onakoya hatte 2018 in der nahe der nigerianischen Metropole Lagos gelegenen Stadt Ikorodu das Projekt "Schach in Slums" ins Leben gerufen, das sich an Kinder und Jugendliche in der Region wendet, die oftmals nicht zur Schule gehen können und arbeiten müssen, um ihre Familien zu unterstützen.

Der Rekordversuch diene der Unterstützung "des Traums von Millionen Kindern in ganz Afrika ohne Zugang zu Bildung", sagte Onakoya. Auch Nigerias Präsident Bola Ahmed Tinubu gratulierte Onakoya zu seinem Rekord und lobte sein "Talent" und seine "Kühnheit".