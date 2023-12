Überschwemmungen in Kenia: Klimawandel ist längst angekommen

Mehr als zwei Millionen Menschen sind in Ostafrika auf der Flucht. Grund dafür: Heftige Überschwemmungen in Somalia, Kenia und Äthiopien, die vor allem die Ernten zerstören. 02.12.2023 | 1:34 min

Erst Dürre, dann viel Regen

Fünf Regenzeiten infolge - seit 2020 - fällt kaum ein Tropfen von Kenias Himmel. Doch plötzlich regnet es unaufhörlich. Es regnet so heftig, dass der Fluss Tana komplett über seine Ufer tritt und alles mit sich reißt, was ihm im Weg steht: Autos und Lastwagen, Straßen und Brücken, ganze Dörfer und Städte.

Auch Anna Musyoka hat ihr Hab und Gut durch die Flut verloren: "Mein Haus ist überschwemmt, mein ganzer Besitz ist entweder kaputt oder von Plünderern gestohlen." So wie Musyoka geht es fast einer halben Million Menschen in Kenia.

Die Überflutungen haben alles zerstört

Musyoka konnte nicht bleiben. Sie ist in ein provisorisches Lager in die Nachbarstadt geflohen. Eine dünne Plastikplane, auf vier Holzlatten gespannt, verdeckt, dass ihr nichts geblieben ist. Es ist eine Katastrophe für die 37-Jährige, die mit ihrem Sohn zusammenlebt.

Afrika leidet unter den Auswirkungen des Klimawandels: Seit Wochen Dauerregen. In Somalia, Äthiopien und Kenia sind über eine Million Menschen von Überschwemmungen betroffen. 19.11.2023

Klimawissenschaftler fordern mehr Prävention

Mindestens 136 Menschen sind in Kenia in den Fluten gestorben und viele werden noch vermisst. Und das, obwohl sich Extremwetter inzwischen besser vorhersagen lässt, doch vielerorts sei die Infrastruktur nicht für extreme Regenfälle ausgelegt. Es fehle an Geld, sagt Klimawissenschaftler Geoffrey Sabiiti vom Klimaforschungsinstitut ICPAC in Kenia.