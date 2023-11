Die UN-Klimakonferenzen werden immer wieder überschattet von Naturkatastrophen. Am 8. November 2013, nur wenige Tage vor der damaligen Klimakonferenz, wütete der Tropensturm Haiyan auf den Philippinen und hinterließ mehrere Tausend Tote, unzählige Verletzte und Zerstörung.



Yeb Saño war damals als Verhandler der philippinischen Delegation Teilnehmer der COP. In einer aufrüttelnden Rede berichtete er unter Tränen von der Lage in seinem Land. Auch heute noch setzt er sich für mehr Klimagerechtigkeit ein, zum Beispiel 2023 beim "Climate March" in New York. Seiner Meinung nach sind die bisherigen Ergebnisse der Klimagipfel bei Weitem nicht genug.