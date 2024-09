Wahlen in Sachsen und Thüringen: So reagiert die Wirtschaft

Die AfD geht als Sieger aus der Landtagswahl in Thüringen hervor. Auch das BSW zählt zu den klaren Gewinnern und könnte mitregieren.

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen lösen in der Wirtschaft deutliche Reaktionen aus - Top-Ökonomen und Verbände warnen vor den wirtschaftlichen Konsequenzen durch die Wahlerfolge von AfD und BSW

Besonders der Zulauf zu den politischen Rändern zeigt die starke Verunsicherung der Menschen und das fehlende Zutrauen, dass sich unser Land in die richtige Richtung entwickelt.

Die CDU hat zwar die Wahl in Sachsen gewonnen - knapp vor der zweitplatzierten AfD. Die Regierungsbildung aber dürfte schwierig werden.

Top-Ökonom: AfD-Wahlerfolge könnten zu Fachkräfteabwanderung führen

Etablierte Parteien würden für eine Mehrheit der Menschen keine Antworten mehr liefern, analysiert Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte die Ergebnisse in Sachsen und Thüringen.

Digitalverband: Deutschland muss für "Weltoffenheit" stehen

Der Präsident des Digitalverbandes Bitkom, Ralf Wintergerst, sieht ebenfalls Probleme auf die Digitalwirtschaft zukommen: "Die geplanten Halbleiterfabriken in Sachsen werden wir ohne Fachkräfte aus dem Ausland nicht betreiben können", sagte Wintergerst. Doch solche Spitzenkräfte könnten sich ihren Arbeitsort frei aussuchen.

Investoren und Fachkräfte werden sich zweimal überlegen, ob sie in ein Umfeld investieren, das von internationaler Ausgrenzung und Abschottung geprägt ist.

"Das Besondere an diesem Desaster ist ja, dass erstmals wirklich die Kräfte am politischen Rand die Wahlen gewonnen haben", so Eva Quadbeck vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.

