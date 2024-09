Landtagswahl in Thüringen 2024: Ergebnisse nach Wahlkreisen

Thüringen: Ergebnisse der Wahlkreisstimmen

Die Wahlkreisstimme in Thüringen entspricht der Erststimme bei der Bundestagswahl: Hiermit wählen die Menschen einzelne Personen in den Landtag, die in ihrem Wahlkreis antreten.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Thüringen: Ergebnisse der Landesstimmen in Wahlkreisen

Parteien schaffen es in den thüringischen Landtag, wenn sie mindestens fünf Prozent der Landesstimmen erhalten. Neben dieser Fünf-Prozent-Hürde gibt es in Thüringen keine Möglichkeit für Parteien, in den Landtag einzuziehen. In manchen anderen Bundesländern verfällt die Prozent-Hürde für Parteien, die eine bestimmte Zahl Direktmandate bekommen haben. In Thüringen gibt es eine solche Grundmandatsklausel nicht.