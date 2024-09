Sachsen und Thüringen: Aktuelles zur Landtagswahl

Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach kritisiert die seit Jahren wiederkehrenden Debatten über das Wahlverhalten in Ostdeutschland. "Die Frage, wieso populistische Parteien Stimmenzuwächse haben, müssen wir für das ganze Land diskutieren", sagt Reuschenbach in Berlin. Die Problemlagen seien an vielen Orten ähnlich. "Wenn die AfD in Hessen bei 18 oder NRW bei 14 Prozent steht, ist das nicht nur ein ostdeutsches Thema. Aber man kann sich im Westen bequem aus der eigenen Verantwortung ziehen, indem man auf den Osten schaut", sagt die Forscherin der Freien Universität Berlin.

Reuschenbach rechnet nach den anstehenden Landtagswahlen mit einem Rückschritt darin, wie mit- und übereinander geredet wird. "Wenn die AfD am Sonntag in Thüringen bei der Landtagswahl stärkste Kraft wird, auch noch der Landesverband von Björn Höcke, wird sich die Ostdebatte nicht endlich mal verändern, sondern den Diskurs eher erschweren." Die Politikwissenschaftlerin plädiert dafür, statt möglicher Ursachen in der Vergangenheit vielmehr die Dinge zu debattieren, bei denen es politische Handlungsmöglichkeiten gebe, etwa Veränderungen der Lohn-, Renten- und Vermögensunterschiede in Ost und West.