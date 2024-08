Wahl in Thüringen: Welche Parteien auf dem Wahlzettel stehen

Mit Ministerpräsident Bodo Ramelow an der Spitze setzt die Linke bei der Landtagswahl mit dem Leitspruch "Unser Thüringen. Menschlich. Stark. Gerecht." auf soziale Gerechtigkeit, um erneut stärkste Kraft zu werden. Im Fokus: faire Löhne und bessere Renten, beitragsfreie und gute Bildung und ein Thüringen, in dem es sich in Stadt und Land gleichermaßen gut leben lässt. Im "Regierungsprogramm 2024-2029" verankert sind unter anderem beitragsfreie Kindergärten, längeres gemeinsames Lernen, ein "Nein" zur Erhöhung des Rentenalters, ein bezahlbarer und gut erreichbarer öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), die Stärkung der regionalen Landwirtschaft und bezahlbarer Wohnraum. Die Linke will eine "Arbeitskammer" zur Vertretung der Interessen der Beschäftigten in Wirtschaft und Politik einrichten, die Mitbestimmung in den Betrieben ausbauen, kommunale Energieversorger und Energie-Genossenschaften fördern, um für ökologische und bezahlbare Energielösungen zu sorgen.



Familienzentren, Senioren- und Pflegestützpunkte sollen gefördert, das Programm "AGATHE - älter werden in der Gemeinschaft" zur aktiven Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben ausgebaut werden. In der Migrations- und Asylpolitik will die Partei unter anderem den Zugang zum Arbeitsmarkt für geflüchtete Menschen durch Aufhebung von Arbeitsverboten erleichtern. Zudem fordert die Linke die Einführung eines Thüringer Lobbyregisters zur Transparenz der politischen Einflussnahme sowie die Modernisierung des Wahlrechts für langjährig in Thüringen lebende Menschen.