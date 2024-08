Wahl-O-Mat für Thüringen: Wer vertritt Ihre Interessen?

In Thüringen wird am 1. September gewählt. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung fragt Positionen der Nutzer ab und vergleicht sie mit den Profilen der Parteien.

Etwa 1,66 Millionen Menschen dürfen am 1. September neue Abgeordnete für den Landtag in Erfurt bestimmen. Bei der Wahl in Thüringen bewerben sich 495 Personen für 15 Parteien um Sitze.

In Thüringen beginnt der Wahlkampf für die Landtagswahl im September. In aktuellen Umfragen liegt die AfD vor der CDU, während die Ampelparteien weit abgeschlagen sind.

Themen im Wahl-O-Mat für Thüringen: Flüchtlinge, Energie, Schulen

Im Wahl-O-Mat gibt es beim Thema Flüchtlinge mehrere Thesen. So geht es zum einen um die Frage, ob das Land konsequent abschieben soll. Zum anderen, ob alle Geflüchteten Deutschkurse erhalten sollen. In Sachen Energie sollen die Nutzer abstimmen, wie sie zum Ausbau der Windkraft und zur Förderung privater Solaranlagen stehen. Auch ein Thema: Ob das Landesamt für Verfassungsschutz abgeschafft werden soll.

Wie beim Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Sachsen gibt es auch bei Thüringen mehrere Thesen zur Bildungspolitik: Abschaffen des Sitzenbleibens, das vermittelte Familienbild an Schulen, Forschung an Unis für militärische Zwecke.

38 Thesen: Parteien reagieren mit ihren Positionen

Wie bei jedem Wahl-O-Mat wurden den Parteien im Vorfeld 38 Thesen vorgelegt, die sie beantwortet haben. Wer wissen will, welche Partei am ehesten mit seinen Interessen und Vorstellungen übereinstimmt, kann bei den einzelnen Thesen "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu" auswählen. Zudem können bestimmte Themen stärker gewichtet werden. Daraus errechnet der Wahl-O-Mat am Ende die Übereinstimmung. Für die Wahl in Thüringen haben alle 15 Parteien, die zur Wahl antreten, teilgenommen.