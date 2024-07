Wahl-O-Mat zur Sachsen-Wahl: Wer vertritt Ihre Interessen?

In Sachsen wird am 1. September gewählt. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung fragt Positionen der Nutzer ab und vergleicht sie mit den Profilen der Parteien.

Themen im Wahl-O-Mat: Braunkohle, Bildung, Ukraine

Im Wahl-O-Mat geht es darum, für welche Inhalte die 19 Parteien, die bei der Wahl in Sachsen antreten, stehen. Viele der 38 Thesen beschäftigen sich mit landespolitischen Themen. Soll in dem Bundesland auch nach 2038 noch Braunkohle abgebaut werden? Soll die Mietpreisbremse in Dresden und Leipzig abgeschafft werden? Soll der ÖPNV im Land für alle gratis sein und soll die A4 zwischen Görlitz und Dresden ausgebaut werden?

38 Thesen: Parteien reagieren mit ihren Positionen

Wie bei jedem Wahl-O-Mat wurden den Parteien im Vorfeld 38 Thesen vorgelegt, die sie beantwortet haben. Wer wissen will, welche Partei am ehesten mit seinen Interessen und Vorstellungen übereinstimmt, kann bei den einzelnen Thesen "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu" auswählen. Zudem können bestimmte Themen stärker gewichtet werden. Daraus errechnet der Wahl-O-Mat am Ende die Übereinstimmung. Für die Landtagswahl in Sachsen haben alle 19 Parteien, die zur Wahl antreten, teilgenommen.