Zittau: Vor der Wahl in Sachsen herrscht Unzufriedenheit

Andrea Radziuk ist manchmal hart, aber immer herzlich. Die 43-jährige Supermarktverkäuferin ist Vorsitzende im Kleingartenverein "Fortschritt" in Zittau in Sachsen . Alles hört auf ihr Kommando - ob beim Arbeitseinsatz, bei Festen oder bei Problemen. "Mein Garten ist meine kleine heile Welt. Hier bin ich der Chef. Und wer zu mir kommt, muss sich an meine Regeln halten."

Klare Ansagen von der Politik in Sachsen erwartet

Migration, Energiepreise, Bürgergeld als Themen im Kleingarten

Abrechnung bei Landtagswahl auch über Bundespolitik

Mit Jobs sind viele Menschen aus Zittau weggegangen

Helena Krüger ist Abiturientin in Zittau und tief verwurzelt in ihrer Heimatstadt. Die Badmintonspielerin will Physik studieren, in die Forschung gehen und nach dem Studium wieder nach Zittau zurückkommen. Helena hat ein mulmiges Gefühl, was sich in der Stadt, aber auch in ganz Deutschland zusammenbraut, weil "sich gerade viele Menschen diesen rechten politischen Bewegungen anhängen, weil sie das Gefühl haben, die Demokratie hier funktioniert nicht", sagt die 18-Jährige. "Wenn das so weiter geht, dann habe ich schon Angst vor der Zukunft", sagt Helena.