Ostdeutschland schiebt die Wirtschaft in Deutschland an

Eine Aussage von Bundeswirtschaftsminister Habeck lässt aufhorchen: Gezogen vom Osten komme das Wirtschaftswachstum in Deutschland langsam aus der Krise. Ist das tatsächlich so oder will da jemand gute Stimmung vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg verbreiten?

In Sachsen allerdings drückten Industrie und Bau auf das Gesamtergebnis, so Joachim Ragwitz vom Ifo-Institut in Dresden.

Deutsche Wirtschaft Sorgenkind Europas

Die deutsche Wirtschaft hat sich zum Sorgenkind Europas entwickelt. Vergangenes Jahr war sie rezessiv, schrumpfte bundesweit um 0,3 Prozent. Im Osten sei sie um 0,7 Prozent gewachsen, so der Konjunkturexperte vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, Oliver Holtemöller.

Ob Stadt oder Land, ob Ost oder West - die Unterschiede zwischen den Regionen werden kleiner. „Beim Wirtschaftswachstum haben wir die Delle hinter uns und sind in Ostdeutschland Vorreiter“, so der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD).

Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg führen bei Wachstumsraten

Das Ifo-Institut Dresden verweist auf Großinvestitionen, die bereits in die Wachstumszahlen eingeflossen seien, wie etwa die Produktion Tesla im brandenburgischen Grünheide. In Mecklenburg-Vorpommern habe sich der Ausbau des LNG-Terminals bemerkbar gemacht. Zudem hätten Werften von Rüstungsaufträgen profitiert.

Das Silicon Saxony in Dresden ist Europas größter Mikroelektronik-Standort. Hier will sich der Chiphersteller TSMC aus Taiwan ansiedeln. Auch weil es eine entsprechende Forschungslandschaft in Mitteldeutschland gibt. Hierfür stellt der Bund fünf Milliarden Euro an Subventionen bereit. Zehn Milliarden sind es für die Pläne von Intel in Magdeburg. Investitionen, die sich erst noch auszahlen müssen.