Blauer Osten: Wenig Sinn für Brandmauern

In fast jedem ostdeutschen Wahlkreis wurde die AfD stärkste Kraft. Warum? Wir haben uns in Sachsen umgehört.

Soziologe: Erfolg der AfD kein Ostphänomen

Raj Kollmorgen, Soziologe aus Görlitz, hält das Erstarken der AfD dennoch nicht zwingend für ein Ostphänomen. In Gegenden im Westen mit vergleichbaren sozio-ökonomischen Problemen komme die AfD auf ähnlich hohe Stimmgewinne, etwa in Gelsenkirchen.

In allen Landkreisen, in allen Städten in Sachsen hat die AfD die meisten Stimmen gewonnen. Was sind die Gründe, die die Bürger*innen dazu gebracht haben, die AfD so zu stärken?

10.06.2024 | 2:24 min