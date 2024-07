Gerechtigkeits-Check: Wo Deutschland gleicher wird

Vizekanzler Robert Habeck - selbst Buchautor - hat einen kuriosen Lesetipp: Der heute vorgestellte, erste Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung sei "wirklich bedeutsam" und damit auch bester Lektürestoff für die Sommerferien. Das Werk, über 200 Seiten dick, messe die Temperatur im Land und liefere Antworten auf die Frage, wie gleich und damit wie gerecht es zugeht in Deutschland. Die Unterschiede würden kleiner und vieles besser, so will die Regierung selbst den Bericht lesen. Einige Zahlen aber zeichnen ein deutlich anderes Bild.