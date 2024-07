Ramelow bei "Lanz": "Ich kämpfe für die 70 Prozent plus"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 3. Juli 2024 in voller Länge.

Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt - und Bodo Ramelow, der amtierende Ministerpräsident des Freistaats, möchte das auch gerne bleiben.

Das Problem nur: Derzeit sieht es nicht danach aus, als könnte Ramelow dieses Vorhaben auch in die Tat umsetzen. In aktuellen Umfragen liegt Ramelows Linkspartei zum Teil bei nur noch 11 Prozent.

Ramelow auf verlorenem Posten?

Bei Markus Lanz am Mittwochabend sagte Ramelow, was für ihn zentral im Wahlkampf sei:

Koalition mit wem?

Der 68-Jährige, der erneut als Spitzenkandidat seiner Partei antritt, ergänzte, sein Ziel sei, "die 70 Prozent plus zu stärken, meinen Beitrag dazu zu leisten und die 30 Prozent minus so weit nach unten zu treiben, dass sie die Drittel Stimmen im Parlament nicht bekommen. Das ist das, was ich mir als Aufgabe stelle und darin ordne ich alle anderen ein".