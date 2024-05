Bodo Ramelow im ZDF: Höcke will in Zeit vor 1945 zurück

Aus Anlass des 75. Grundgesetz-Jubiläums wirbt Ministerpräsident Bodo Ramelow ( Linke ) im ZDF dafür, das Regelwerk per Volksabstimmung endgültig in "Verfassung" umzubenennen.

Sehen Sie das Interview oben in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen.

... Björn Höcke in die Zeit vor 1945 zurück will

Am Sonntag stehen Kommunalwahlen in Thüringen an, am 1. September Landtagswahlen - mit hohen Umfragewerten für die AfD. "Erst mal heißt das, dass ich darum kämpfe, dass diese Normalisierung des Faschismus nicht jeden Tag weitergeht", macht Ramelow klar.