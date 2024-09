KZ-Gedenkstättenleiter Wagner: AfD keine NSDAP 2.0, aber…

Mit historischen Analogien muss man vorsichtig sein. Es gibt eine Menge Unterschiede zum Jahr 1933. Es gibt aber nicht ganz so viele Unterschiede zum Jahr 1924, als sich in Thüringen das erste Mal eine bürgerliche Minderheitsregierung von den Nazis tolerieren ließ und dafür große Zugeständnisse machen musste. Extrem rechtes, völkisches, nationalsozialistisches Denken konnte sich in Thüringen festsetzen. Und so kam 1930 auch die erste Regierungsbeteiligung der Nationalsozialisten und 1932 die erste von ihnen geführte Regierung in Thüringen zustande. Also Thüringen hat da tatsächlich eine gewisse Tradition.