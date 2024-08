Wahl in Thüringen: Steht der Freistaat auf der Kippe?

Politbarometer: Grüne und FDP nicht mehr im Landtag

Die SPD würde es mit sechs Prozent knapp in den Landtag schaffen. Grüne und FDP wären nicht mehr vertreten. Da alle demokratischen Parteien derzeit ausschließen, ein Bündnis mit der in Thüringen vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuften AfD einzugehen, droht die Regierungsbildung nach der Wahl in Thüringen am 1. September ein echtes politisches Gezerre zu werden.

Spitze Zungen im Thüringer Wahlkampf

Politische Konkurrenz wird zu Feindbildern

Sahra Wagenknecht will in Thüringen mitmischen

Wagenknecht steht in Thüringen zwar nicht zur Wahl, will hier wohl aber bei möglichen Koalitionsverhandlungen mitmischen, wirft Positionen zu Krieg und Frieden als Koalitionsbedingung in den Raum. Obwohl über Krieg und Frieden wohl nicht in Thüringen entschieden wird.

Auch in der Zivilgesellschaft brodelt es. So wurden laut Polizei in diesem Wahljahr etwa doppelt so viele Wahlplakate zerstört wie noch 2019. Der Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, hatte sich jüngst in einem Rundschreiben an rund 300.000 Thüringerinnen und Thüringer über 65 Jahren klar gegen die AfD positioniert. Seitdem erhält er Drohungen. In Jena ging die Polizei mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen Demonstrierende vor, die einen Auftritt von AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke verhinderten.