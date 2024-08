Landtagswahl in Thüringen: Das sind die Spitzenkandidaten

Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Mit welchen Spitzenkandidaten gehen die Parteien in die Landtagswahl? Ein Überblick.

Die AfD liegt in Thüringen in Umfragen zur Landtagswahl am 1. September vorn. Zweitstärkste Kraft ist die CDU, gefolgt vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Amtsinhaber Ramelow von den Linken bangt um sein Amt. 20.07.2024 | 3:41 min

Seit zehn Jahren regiert in Thüringen mit einer kurzen Unterbrechung eine Koalition aus Linken, SPD und Grünen. Nach der Landtagswahl am 1. September zeichnet sich laut dem ZDF-Politbarometer eine schwierige Regierungsbildung ab. Ein Überblick über die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der aktuell im Landtag vertretenen Parteien sowie der Kandidatin vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das in Umfragen weit über der Fünf-Prozent-Marke liegt und damit ins Parlament einziehen dürfte.

Bodo Ramelow (68), Linke

Bodo Ramelow, Thüringer Ministerpräsident und Linken-Spitzenkandidat Quelle: dpa

Bodo Ramelow ist seit zehn Jahren der einzige Ministerpräsident, den die Linke in Deutschland stellt. Der gebürtige Niedersachse kam nach dem Mauerfall zunächst als Gewerkschaftsfunktionär nach Thüringen, seine politische Karriere begann Ramelow 1999. Er zog für die damalige PDS in den Thüringer Landtag ein, zwei Jahre später war er ihr Fraktionschef. Es folgte ein Zwischenspiel im Bundestag - und schließlich 2014 sein bis dahin größter politischer Erfolg. Nach der Landtagswahl bildete er die erste Landesregierung in Deutschland aus Linken, SPD und Grünen.

Seit 2020 steht er an der Spitze einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung, die keine Mehrheit im Landtag hat und deshalb auf Kompromisse mit der Opposition angewiesen ist. Ramelow ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe.

ZDF-Politbarometer Extra : Wer gewinnt in Sachsen und Thüringen? Am 1. September wird in Sachsen und Thüringen gewählt. In Sachsen liegt die CDU vor der AfD, während in Thüringen die AfD vorne liegt. Das zeigt das aktuelle Politbarometer Extra. Exklusiv

Mario Voigt (47), CDU

Mario Voigt, CDU-Landesvorsitzender und Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Thüringen Quelle: dpa

Mario Voigt will die CDU nach zehn Jahren in der Opposition zurück in die Regierung bringen und Ramelow als Ministerpräsident ablösen. Für den 47 Jahre alten Thüringer wäre es der Höhepunkt einer CDU-Karriere, die schon früh begann. Er war Landesvorsitzender der Jungen Union und später CDU-Generalsekretär, arbeitete aber auch in der Wirtschaft und in der Wissenschaft. Seit 2020 ist er Fraktions- und Parteichef der Thüringer CDU, die bis zum Regierungswechsel 2014 mehr als 20 Jahre lang die Ministerpräsidenten gestellt hatte.

Bundesweit für Aufmerksamkeit sorgte er in diesem Jahr, weil er sich mit dem AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke ein TV-Duell lieferte. Voigt ist promovierter Politikwissenschaftler und trägt einen Professorentitel der privaten Quadriga Hochschule Berlin.

Viele Menschen verließen die thüringische Stadt Gera nach der Wende, weil Betriebe dicht machten. Trotz Arbeitslosigkeit und Flüchtlingswelle wirbt man für ein besseres Image. 29.07.2024 | 2:58 min

Björn Höcke (52), AfD

Der Thüringer AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke gilt als Rechtsaußen in seiner Partei. Quelle: dpa

Björn Höcke ist der Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD in Thüringen und auch politisch ihr unangefochtener Chef. Der 52-Jährige gilt als Rechtsaußen in der Partei, mit ihm an der Spitze hat die Thüringer AfD nach Einschätzung von Fachleuten immer radikalere Positionen eingenommen. Seit 2021 wird sie vom Thüringer Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet.

Scharfmacher oder Hoffnungsträger? Björn Höcke spaltet die Thüringer. 05.08.2024 | 29:52 min

Anfang Juli stand Höcke zum zweiten Mal wegen der Verwendung einer verbotenen Nazi-Parole vor Gericht in Halle und wurde erneut zu einer Geldstrafe verurteilt. In beiden Fällen ging er in Revision. Geboren wurde Höcke im nordrhein-westfälischen Lünen. Er unterrichtete als Gymnasiallehrer für Geschichte und Sport an einer Schule in Hessen, bevor er im Jahr 2014 Abgeordneter und Fraktionschef im Thüringer Parlament wurde. Höcke ist verheiratet und vierfacher Vater.

Georg Maier (57), SPD

Georg Maier ist derzeit Innenminister in Thüringen und Spitzenkandidat der SPD. Quelle: dpa

Thüringens SPD-Vorsitzender und Spitzenkandidat Georg Maier ist Politik-Quereinsteiger. Vor seinem Wechsel in die Thüringer Landespolitik 2015 war der 57-Jährige in der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Bonn für Gründungs- und Mittelstandsfinanzierung zuständig. Vor neun Jahren kam der gebürtige Baden-Württemberger als Staatssekretär in das Thüringer Wirtschaftsministerium. 2017 übernahm er das Innenministerium. Drei Jahre später wurde Maier 2020 zum Landesvorsitzenden der Thüringer SPD gewählt. Er stammt aus Singen am Bodensee, ist verheiratet und hat vier Kinder aus zwei Ehen.

Madeleine Henfling (41) und Bernhard Stengele (61), Grüne

Grünen-Spitzenduo für Thüringen: Madeleine Henfling und Bernhard Stengele Quelle: dpa

Die Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling und Umweltminister Bernhard Stengele ziehen als Spitzenkandidaten-Duo der Grünen in den Landtagswahlkampf. Sie sollen ihrer Partei den Wiedereinzug in den Landtag sichern. Die 41 Jahre alte Henfling ist derzeit Vizepräsidentin des Landtags, sie stammt aus dem thüringischen Ilmenau und war für einige Jahre auch Landessprecherin der Grünen.

Der gebürtige Baden-Württemberger Stengele ist seit Februar 2023 Minister für Umwelt und Energie in Thüringen, zuvor war er Landessprecher seiner Partei. Vor seinem Einstieg in die Landespolitik war Stengele unter anderem Schauspieldirektor in Würzburg und am Theater Altenburg Gera.

Bei gleich drei Landtagswahlkämpfen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg drohen den Grünen weitere Stimmverluste. In Umfragen kommen sie bundesweit aktuell auf nur 13 Prozent. 21.07.2024 | 2:43 min

Thomas Kemmerich (59), FDP

FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich im Wahlkampf am Erfurter Domplatz Quelle: dpa

Thomas Kemmerich war bereits Ministerpräsident in Thüringen - allerdings nur für wenige Tage und ohne Kabinett. Die Wahl des FDP-Politikers im Erfurter Landtag im Februar 2020 mit Stimmen von AfD, CDU und FDP sorgte bundesweit als Tabubruch für Empörung und löste eine Regierungskrise aus. Auf Druck, auch von der FDP-Bundesspitze, trat er zurück. Der 59-Jährige, der aus Aachen stammt, ist Unternehmer und Jurist. Seit 2015 steht er als Landesvorsitzender an der Spitze der Thüringer Liberalen. Die Bundes-FDP will Kemmerich im Wahlkampf nicht unterstützen.

Sie lieben ihre Heimat, den Osten Deutschlands, und noch mehr lieben sie ihre Mopeds. Jason und seine Clique aus Flurstedt veranstalten jährlich ein Simson-Treffen. Ein Spektakel, besonders für junge Leute. 27.07.2024 | 3:58 min

Katja Wolf (48), BSW

Katja Wolf, Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin von Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Quelle: dpa

Die langjährige Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf überraschte viele, als sie im Januar ihren Austritt aus der Linken und ihren Wechsel zum Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ankündigte. Die 48-Jährige ist jetzt deren Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl. Die Mutter von zwei Kindern hatte zuvor viele Jahre in der Linken politische Karriere gemacht. Von 1999 bis 2012 gehörte sie dem Landtag an. Von 2012 bis Juni 2024 war sie Oberbürgermeisterin in Eisenach.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel