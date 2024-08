Ostdeutschland: Warum die AfD die Wirtschaft gefährdet

Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft könnten bei einem Austritt aus der EU 2,5 Millionen Jobs in Deutschland verloren gehen. (Archivbild) Quelle: dpa

Michael Hüther, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), findet klare Worte: "Die AfD ist Gift für die deutsche Wirtschaft." Ihre europakritische Haltung bedrohe den wirtschaftlichen Erfolg, der auf Offenheit und Toleranz basiert. Auch Unternehmer und Unternehmerinnen warnen eindringlich vor den Folgen eines AfD-Wahlsiegs.

Hüther: Wahlen in Ostdeutschland richtungsweisend

Michael Hüther zählt zu den bekanntesten Ökonomen Deutschlands und leitet das wirtschaftsnahe IW in Köln. In einem IW-Artikel hebt der Wirtschaftswissenschaftler hervor, dass die Landtagswahlen in Ostdeutschland richtungsweisend für die gesamte Republik seien. Seine Zahlen verdeutlichen die potenziellen negativen Auswirkungen der Politik der AfD auf die deutsche Wirtschaft:

Die AfD fordert den Austritt Deutschlands aus der EU . Hüther warnt, dass dieser sogenannte "Dexit" zu einem Verlust von 690 Milliarden Euro an Wirtschaftskraft führen könnte. Laut IW könnten bei einem "Dexit" 2,5 Millionen Jobs in Deutschland verloren gehen. Diese Zahl verdeutlicht, wie gefährlich ein EU-Austritt wäre.

Besonders im Osten Deutschlands seien Unternehmen auf den Binnenmarkt angewiesen. Doch die AfD ignoriere diese Fakten.

Sie predigen stattdessen Abschottung und Autarkie. Michael Hüther, IW-Direktor

Unternehmer kritisieren Höcke-Aussagen

In Thüringen wird AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke dafür kritisiert, dass er Unternehmen, die sich politisch gegen die AfD äußern, wirtschaftliche Schwierigkeiten wünscht. Die Familienunternehmer sehen darin einen Angriff auf die Meinungsfreiheit und betrachten die Äußerungen als wirtschaftsfeindlich.

Sie betonen, dass die wirtschaftlichen Turbulenzen, die Höcke diesen Unternehmen wünscht, auch die Beschäftigten hart treffen würden. Die Landesvorsitzende der Thüringer Familienunternehmer wird deutlich:

Herr Höcke hat die Maske fallen lassen und zeigt, wie seine Partei mit Meinungen umgehen will, die ihm nicht genehm sind. Colette Boos-John, Landesvorsitzende der Familienunternehmer Thüringen

Migration als Chance für ostdeutsche Wirtschaft

AfD-Politiker fordern einen Zuwanderungsstopp. Die Familienunternehmer mahnen: Die Partei verschärfe die Situation um die drohende Abwanderung von Arbeitskräften. Thüringen werde in den nächsten zehn Jahren über 385.000 Erwerbstätige verlieren, sagt Boos-John.

Dabei ist Migration eine Überlebenschance für die ostdeutsche Wirtschaft: Der Anteil der ausländischen Beschäftigten an der Bruttowertschöpfung in den ostdeutschen Bundesländern im Jahr 2023 entspricht einem wirtschaftlichen Beitrag von 24,6 Milliarden Euro. Die Zahl des IW unterstreicht die Bedeutung der Zuwanderung.

Ohne gesteuerte Zuwanderung - was etwas völlig anderes ist als der ungesteuerte Asyl-Zustrom - kann die AfD bald das Licht ausknipsen. Colette Boos-John, Landesvorsitzende der Familienunternehmer Thüringen

IW-Experte: Populisten wie AfD schüren Ängste

In Sachsen und Thüringen hat sich die Wirtschaft in den letzten Jahren besser entwickelt als im Bundesschnitt. Dennoch glaubt jeder fünfte Ostdeutsche, in einer abgehängten Region zu leben. Hüther erklärt, dass Populisten wie die AfD diesen Unterschied zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit ausnutzen. Sie schürten Ängste und Unsicherheit, anstatt die Fakten zu benennen, sagt er im ZDF-Interview.

Populisten verdrehen Fakten, stellen komplexe Wirkungszusammenhänge unterkomplex dar und zeichnen so ein Bild von Deutschland, das nicht der Wirklichkeit entspricht. Michael Hüther, IW-Direktor

Das schaffe keine Grundlage für den öffentlichen Austausch, der in Zeiten multipler Krisen essentiell sei.

Innenpolitische Probleme, die Frage, wie der Westen in einer Welt mit weniger globalem Handel bestehen kann, und die grüne Transformation: Auf all diese Herausforderungen hätten Populisten keine Antworten. Boos-John befürchtet Schlimmes:

Um es klar zu sagen: Thüringen steht bei dieser Landtagswahl an der Abbruchkante zur wirtschaftlichen Katastrophe. Colette Boos-John, Landesvorsitzende der Familienunternehmer Thüringen

Widerstand gegen Ausbau erneuerbarer Energien

Ein weiteres Beispiel für die offenbar gefährliche Politik der AfD ist der Widerstand gegen den Ausbau erneuerbarer Energien . Dabei sorgten gerade diese für günstige und zukunftssichere Energie, ist Hüther überzeugt.

Jedes dritte Windrad steht schon heute in Ostdeutschland, die erneuerbaren Energien sind für den Strukturwandel vor Ort enorm wichtig. Dort, wo Jobs in Kohleregionen wegfallen, entstehen durch Wind- und Solarenergie neue. Michael Hüther, IW-Direktor

Die grüne Transformation in Ostdeutschland begünstige auch die Standortentscheidung für innovative Unternehmen wie Tesla oder die Chip-Produzenten Intel oder TSMC. Der Erfolg der deutschen Energiewende werde maßgeblich im Osten mitentschieden, sagt Hüther.

Familienunternehmerin: "Gegen den Mittelstand"

Die AfD-Wirtschaftspolitik sei im Wesentlichen gegen die Interessen der Familienunternehmen und des Mittelstands gerichtet, erklärt Boos-John. Der IW-Chef fordert die Parteien der Mitte auf, die Erfolge der Wirtschaft nicht kleinzureden. "Offenheit gegenüber anderen Kulturen und neuen Technologien ist der Schlüssel zum Erfolg", so Hüther.