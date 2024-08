Landtagswahl in Thüringen: Zivile Intitiativen gegen Höcke

Kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen steht die AfD in Umfragen bei 30 %. Mehrere Bürgerinitiativen im Bundesland setzen sich verstärkt für ein weltoffenes Thüringen ein.

Vor dem Tor der Gedenkstätte Buchenwald geben über 100 Musiker letzte Woche ein Konzert gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft. Sie spielen und singen Stücke auch aus der Feder von Häftlingen des ehemaligen Konzentrationslagers.

Politische Kommunikation mit Musik

Der Verein Lebenslaute geht jedes Jahr auf Konzertreise. Das Motto: "Flöte und Bass statt Hetze und Hass". Dieses Jahr sind sie kurz vor der Landtagswahl in Thüringen

Es ist uns immer ein Anliegen, dass wir die Kräfte, die vor Ort sind, also die die dagegenhalten, mit unseren Aktionen stärken.

Die alte Regierung wird vermutlich keinen Bestand haben und was dann passiert... Man kann nur die Daumen drücken, dass es nicht noch schlimmer wird, als man befürchtet.

Noch schlimmer, das wäre für ihn größere Macht für die AfD . Das Politbarometer sieht die Partei um Landeschef Björn Höcke als stärkste Kraft in Thüringen. Die AfD Thüringen wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

