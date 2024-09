Landtagswahl in Sachsen 2024: Ergebnisse in den Wahlkreisen

Die Ergebnisse der Landtagswahl in Sachsen für jeden Wahlkreis finden Sie in diesem Artikel interaktiv aufbereitet. Die Daten werden im Laufe des Abends durchgehend aktualisiert.

Sachsen: Ergebnisse der Direktstimmen in Wahlkreisen

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Sachsen: Ergebnisse der Listenstimmen in Wahlkreisen

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Um in den Landtag zu kommen, gibt es zwei Wege: Eine Partei muss bei der Wahl die Fünf-Prozent-Hürde nehmen, sie muss also landesweit auf mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmzettel als Listenstimme angekreuzt worden sein. Alternativ kann eine Partei in den Landtag einziehen, wenn sie in mindestens zwei Wahlkreisen ein Direktmandat gewonnen hat.